Seit Jahresbeginn 4,8 Milliarden US-Dollar in Silber-ETPs geflossen Mehr als in den Jahren 2013 bis 2019 zusammengenommen Silbernachfrage könnte nach Bank of America in nächsten 15 Jahren 90 % ansteigen 8 % der Deutschen besitzen Gold, 5 % Silber Silber 2020 mit deutlich stärkerem Wertzuwachs, als Gold Seit Jahresbeginn flossen 4,8 Milliarden US-Dollar in Silber-ETPs. Dies ist mehr, als in den Jahren 2013 bis 2019 zusammengenommen. Und obgleich Silber seit Jahresbeginn mit einem Plus von 37,2 Prozent ...

