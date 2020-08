BERLIN (dpa-AFX) - In der Schlichtung im Bau-Tarifkonflikt haben sich die Verhandlungspartner am Donnerstag in Berlin vertagt. Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter wollen sich in der nächsten Woche wieder mit dem Schlichter zusammensetzen, dem Präsidenten des Bundessozialgerichts, Rainer Schlegel. Nach Angaben der Tarifparteien soll die Schlichtung voraussichtlich am Mittwoch in Kassel fortgesetzt werden. Über den Verhandlungsstand wurde Schweigen vereinbart.

Die Gewerkschaft verlangt für die rund 850 000 Beschäftigten eine Lohnerhöhung von 6,8 Prozent, mindestens aber 230 Euro mehr im Monat und ein Wegegeld für die Fahrten zur Baustelle für die Bauarbeiter. Die Arbeitgeber hatten in den drei Verhandlungsrunden vor der Schlichtung kein Angebot vorgelegt. Sie sehen eine schwierige konjunkturelle Lage auch auf dem Bau und werfen der Gewerkschaft vor, dies zu ignorieren./bf/DP/eas