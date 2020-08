Ab sofort sind in Berlin die ersten Elektro-Gelenkbusse im Fahrgastverkehr der BVG unterwegs. Insgesamt 17 Solaris Urbino 18 electric übernehmen nun Stück für Stück den Betrieb auf der Linie 200 und werden erstmals innerhalb weniger Minuten per Pantograf an den Endhaltestellen geladen. Die neuen Busse sind mit 18 Metern genauso lang wie die Verbrenner-Busse, die sie ersetzen. Auch die Platzanzahl ...

