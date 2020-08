… ActionCam wird eine bequeme WebCam: Hochwertige Bewegtbilder von der mitgeführten Kamera auf Omis Bildschirm streamen, das ist für Kunden von GOPRO Plus ab sofort ein Kinderspiel.



Der Hersteller der kultigen ActionCam-Serie "Hero" hat den entsprechenden Service heute freigeschaltet und verspricht bis Jahresende weitere hilfreiche "Benefits". 400.000 Nutzer haben das benötigte GoPro Plus für 4,99 $ monatlich abonniert.



Die GOPRO-Aktie ist allerdings der Schatten einer glorreichen Vergangenheit: Vom Allzeithoch bei 98,47 $ im Oktober 2014 ging es runter auf 2,00 Mitte März. Heute bröckelt der Wert in den USA um 0,7 % auf 4,66 $ ab.



