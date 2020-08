Upon request by the issuer, long symbols for instruments issued by Nordea Bank Abp will change. The change will be valid as of August 28, 2020. ISIN codes will remain unchanged. ISIN Current Long Symbol New Long Symbol SE0014444113 BEAR OLJX12SNON2 BEAR OLJA X12S NORDNET 2 SE0014444121 BULL OLJX12SNON1 BULL OLJA X12S NORDNET 1 SE0014439568 BULL SILX10SNON1 BULL SILVER X10S NORDNET 1 SE0014439576 BULL SILX12SNON2 BULL SILVER X12S NORDNET 2 SE0014439345 BEAR SILX12SNON3 BEAR SILVER X12S NORDNET 3 SE0014439261 BEAR NQ1X10S NON BEAR NQ100 X10S NORDNET SE0014439279 BEAR NQ1X12S NON BEAR NQ100 X12S NORDNET SE0014439287 BEAR NQ1X15S NON BEAR NQ100 X15S NORDNET SE0014439295 BEAR NQ1X18SNON1 BEAR NQ100 X18S NORDNET 1 SE0014439303 BEAR SP5X10SNON1 BEAR SP500 X10S NORDNET 1 SE0014439311 BEAR SP5X12SNON1 BEAR SP500 X12S NORDNET 1 SE0014439337 BEAR SP5X18SNON2 BEAR SP500 X18S NORDNET 2 SE0014437588 BEAR SILX10SNON3 BEAR SILVER X10S NORDNET 3 SE0013931680 BEAR GULX15SNON2 BEAR GULD X15S NORDNET 2 For further information about this exchange notice please contact Issuer Surveillance, telephone + 46 8 405 60 00. Nasdaq Stockholm AB