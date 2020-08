Hamburg (www.anleihencheck.de) - Risk-on. Weiterhin dominiert der Optimismus, insbesondere an den amerikanischen Aktienmärkten, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Offensichtlich basiere dies auf der Hoffnung, dass bald ein wirksamer Impfstoff gefunden werde. Der S&P 500 habe ein neues Allzeithoch erreicht und einige Anleger hätten offensichtlich von T-Notes in Aktien umgeschichtet, sodass die Renditen der US-Staatsanleihen gestiegen seien. Im zehnjährigen Bereich habe die US-Rendite zeitweise bei 0,71 % gelegen, immerhin 4 BP höher als vor einer Woche. Die deutschen Bunds hätten im gleichen Laufzeitsegment temporär 7 BP höher bei -40 BP rentiert. Mittlerweile seien die Renditen wieder gesunken. ...

