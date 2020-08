Behörden in Deutschland müssen Akteneinsicht in sämtliche amtliche Daten gewähren. Das gilt auch für Twitter-Nachrichten. Bisher blieben solche Chats der Öffentlichkeit verborgen. Das Informationsfreiheitsgesetz verpflichtet Behörden in Deutschland, auf Anfrage amtliche Daten herauszugeben. Das können zum Beispiel Akten oder Statistiken sein. Darunter fallen auch private Nachrichten auf Plattformen wie Twitter, wie das Verwaltungsgericht Berlin am Mittwoch geurteilt hat. Innenministerium wollte Chats nicht offenlegen Geklagt hatte die Plattform Frag den Staat, über die ...

