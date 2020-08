DJ Aktien Schweiz schließen nach Powell-Rede leichter

ZÜRICH (Dow Jones)--Verluste hat der Aktienmarkt in der Schweiz am Donnerstag verzeichnet. Im Fokus stand eine mit Spannung erwartete Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell. Er erklärte, dass die Fed bei einer wirtschaftlichen Erholung eine Inflation von über 2 Prozent zulassen werde. Verbunden sei dies mit einer künftig flexiblen Preisniveausteuerung. Lediglich das langfristige Inflationsziel bleibe bei 2 Prozent. An den Aktienmärkten hielten sich die Reaktionen aber in Grenzen. Am Devisenmarkt brachten die Aussagen kurzfristig den Dollar unter Druck, er sank um gut einen halben Rappen. Doch dann setzte eine Gegenbewegung ein, und die US-Devise holte alles wieder auf. Als Belastung sahen Teilnehmer die zunehmenden Spannungen zwischen China und den USA wegen Pekings Ansprüchen im Südchinesischen Meer.

Der SMI verlor 0,7 Prozent auf 10.240 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und zwei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 31,52 (zuvor: 27,5) Millionen Aktien. Versicherer zeigten sich unter Druck. Vor allem Rückversicherer Swiss Re gab mit der Wirbelsturmsaison im Golf von Mexiko deutlich nach, die Aktie verlor 1,1 Prozent. Aber auch Zurich Insurance fielen 0,9 Prozent. Dabei sahen die Analysten von Berenberg die Aktie als Kauf. Berenberg zufolge sollten zwei der vier Ziele von Zurich für 2020 bis 2022 Auftrieb durch Covid-19 erfahren: die Steigerung des Gewinns je Aktie und die Eigenkapitalrendite.

Uneinheitlich tendierten die Pharmagiganten Roche (-1,6 Prozent) und Novartis (+0,2 Prozent). Das dritte Indexschwergewicht Nestle zeigte mit einem Minus von 0,3 Prozent relative Stärke. Dagegen wurden die konunktursensiblen Aktien wie ABB (-1,4 Prozent), Adecco (-0,8 Prozent) oder Lafargeholcim (-1,4 Prozent) verkauft.

August 27, 2020

