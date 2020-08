(shareribs.com) Frankfurt / New York 27.08.2020 - Biotech-Aktien zeigen sich im deutschen Handel überwiegend leichter. Hier geht es unter anderem für Evotec und MorphoSys abwärts. An der Wall Street verbessern sich Amgen weiter. Der DAX verliert am Nachmittag 0,4 Prozent auf 13.134 Punkte, belastet von Delivery Hero, Infineon und Deutsche Post. MTU Aero, Volkswagen und Continental legen zu. Der MDAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...