Tagesausblick für 28.8.: DAX etwas leichter. Lufthansa und Varta gefragt!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die US-Notenbank gab heute Details zu ihrem neuen geldpolitischen Rahmen bekannt. Die US-Marktteilnehmer nahmen die Änderungen mit Wohlwollen auf. Die US-Indizes starteten mit teils deutlichen Gewinnen in den Handel. Die europäischen Märkte konnten davon jedoch nicht profitieren. Vielmehr gaben DAX und EuroStoxx50 im Tagesverlauf 0,7 beziehungsweise 0,8 Prozent nach.

Am Anleihemarkt kam es zeitweise zu starken Ausschlägen. Bis Handelsschluss beruhigte sich die Lage und die Renditen legten gegenüber gestern leicht zu. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stieg auf -0,395 Prozent. Die Rendite für vergleichbare US-Papiere liegt aktuell bei 0,74. Die Edelmetalle entwickelten sich heute etwas schwächer. Gold testete erneut die technisch wichtige Unterstützungsmarke von 1.920 US-Dollar. Die Seitwärtsbewegung am Ölmarkt geht weiter. Nach dem kurzzeitigen Ausbruch über 45,5 US-Dollar drehte die Notierung für ein Barrel Brent heute wieder unter die Marke von 45 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Der Deutsche Post-Chef bekräftigte heute die Prognosen für 2020 und 2021. Die Marktteilnehmer nahmen die Meldung heute zum Anlass, Gewinne mitzunehmen. Die Aktie hat im August zeitweise über 16 Prozent zugelegt. Aroundtown kam nach einem negativen Analystenkommentar unter Druck und bei Instone Real Estate kam die geplante Kapitalerhöhung nicht gut an. Delivery Hero musste nach hohen Verlusten im zurückliegenden Geschäftsquartal heute kräftig Federn lassen. Gefragt waren hingegen Autoaktien wie BMW und VW sowie MTU Aero Engines. Die Aktie von Deutsche Lufthansa überflog zeitweise die Marke von EUR 9 und Varta markierte ein neues Allzeithoch.

Wichtige Termine

Deutschland - GfK-Konsumklima

Europa - Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima

USA - Symposium in Jackson Hole

USA - Einkaufsmanagerindex

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 13.230/13.300 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.670/12.900/13.030/13.100 Punkte

Nach einem durchaus freundlichen Start mit Notierung von bis zu 13.230 Punkten drehte der DAX am Vormittag nach Süden. Am Nachmittag folgte zwar ein zweiter Anlauf auf die Marke von 13.200 Punkten. Doch erneut fehlte es an Anschlusskäufen. So testet der DAX zum Handelsschluss die Unterstützung von 13.100 Punkten. Sinkt er unter diese Marke droht ein Rücksetzer bis 13.030 Punkte. Solange dieses Level hält, besteht die Chance auf einen Rebound bis 13.230/13.300 Punkte. Unterhalb von 13.030 Punkten könnte sich die Stimmung kurzfristig eintrüben.

DAX in Punkten; 1-Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 07.08.2020 - 27.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 28.08.2013 - 27.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

