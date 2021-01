Tagesausblick für 26.01.: DAX schwach. Varta und Onlinehändler gefragt!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die europäischen Aktienmärkte gaben zum Auftakt in die neue Woche mehrheitlich etwas nach. Die Unsicherheit rund um die Corona-Mutationen und die teils nur sehr schleppend erfolgenden Impfstofflieferungen bremsten die Kauflaune. Hinzu kam der überraschend starke Rückgang des ifo-Geschäftsklimaindex. Die Konzernlenker bleiben also vorsichtig. So gab der DAX rund 1,4 Prozent nach und schloss bei 13.670 Punkten. Im Wochenverlauf stehen allerdings noch zahlreiche Unternehmenszahlen an, die den Märkten Impulse geben könnten.

Die Vorsicht an den Aktienmärkte spiegelte sich heute am Anleihemarkt wider. So gaben die Renditen langfristiger Papiere mehrheitlich nach. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen verlor drei Punkte auf Minus 0,55 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere gab sogar fünf Punkte auf 1,045 Prozent nach. Die Performance bei den Edelmetallen blieb weiterhin schwach. Gold kämpft mit der Marke von 1.850 US-Dollar und die Silber-Notierung sank unter 25,50 US-Dollar. Ein vergleichbares Bild zeigte sich auch beim Öl. Auch dort gab es leichte Verluste zu verzeichnen.

Unternehmen im Fokus

Die Aktie der Deutschen Lufthansa verletzte den kurzfristigen Aufwärtstrend. Die nächste Unterstützung findet die Aktie bei rund EUR 9. Merck hat die EU-Zulassung für das Blasenkrebsmedikament Bavencio erhalten. Die Investoren zeigten sich erfreut und trieben die Aktie 1,4 Prozent nach oben. Siemens Energy legte überraschend gute Zahlen für das erste Geschäftsquartal vor und bestätigte den Ausblick. Der MDAX-Wert nahm daraufhin Kurs auf das Allzeithoch. Liberty Steel hat ein aktualisiertes Angebot für das Stahlgeschäft von ThyssenKrupp vorgelegt. Die Aktie des Industrie- und Stahlkonzerns konnte die Meldung jedoch nicht stützen. Varta sprang heute über 10 Prozent nach oben und markierte ein neues Allzeithoch. Weiter im Höhenflug waren zudem die Internetdienstleister Delivery Hero, HelloFresh und Zalando.

Morgen melden aus Europa LVMH, Novartis sowie UBS und aus den USA unter anderem AMD, American Express, General Electric, Johnson & Johnson, Microsoft, Starbucks und Texas Instruments Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal.

Wichtige Termine

Schweiz - World Economic Forum, Reden und Diskussionsrunden bis 29. Januar

USA - Verbrauchervertrauen, Januar

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 13.700/13.800/13.940/14.000/14.100

Unterstützungsmarken: 13.100/13.460/13.600 Punkte

Der DAX startete schwach in die neue Woche und sank unter die Unterstützungsmarke von 13.700 Punkte. Im Bereich von 13.600 Punkten bildete sich zunächst ein Boden. Solange dieses Level hält, besteht die Chance auf eine Gegenbewegung bis 13.700/13.800 Punkte. Auf der Unterseite droht derweil eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 13.460 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 02.12.2021- 25.01.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 26.01.2014- 25.01.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX Index HR4XQF 5,96 12.600 17.000 20.05.2021 DAX Index HR4XQQ 4,51 12.800 15.800 20.05.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 25.01.2021; 17:49 Uhr

