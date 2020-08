DJ Walmart will zusammen mit Microsoft für TikTok bieten

NEW YORK (Dow Jones)--Walmart ist in Gespräche mit Microsoft eingestiegen, um sich gemeinsam um den Kauf des US-Geschäfts der chinesischen Plattform TikTok zu bemühen. Die Partnerschaft der beiden US-Konzerne werde die Sorgen der US-Regierung berücksichtigen, teilte der Handelsriese mit. Die Regierung hatte Sicherheitsbedenken geäußert und den Verkauf des TikTok-Geschäfts in den USA gefordert.

Walmart verbindet mit dem möglichen Zukauf die Hoffnung, die eigenen Kunden auf verschiedenen Kanälen besser zu erreichen, die eigenen Handelsaktivitäten auszuweiten und sich Neugeschäft im Werbemarkt zu erschließen.

Neben Microsoft waren auch Oracle und Twitter als mögliche Käufer der Aktivitäten von Tiktok in Nordamerika, Australien und Neuseeland genannt worden.

Walmart und Microsoft haben sich schon bei verschiedenen Technologieprojekten zusammengetan. So nutzt der Handelskonzern die Cloud-Dienste des Softwareriesen. Beide wollen so dem Wettbewerber Amazon Paroli bieten.

