Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Vorläufige Geschäftszahlen 2019/2020: Auswirkungen der COVID-19-Pandemie belasten Umsatz- und Ergebniszahlen Erlangen, 27. August 2020 - Im Zuge der laufenden Jahresabschlussarbeiten der HumanOptics AG (ISIN DE000A1MMCR6), eines der führenden Technologieunternehmen in der Herstellung hochwertiger Implantate für die Augenchirurgie, zeichnet sich derzeit ab, dass die Umsatz- und Ergebniszahlen für das zum 30. Juni 2020 abgelaufene Geschäftsjahr 2019/2020 unter den bisherigen Erwartungen liegen werden. Die HumanOptics AG ("Gesellschaft") erwartet aktuell nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von rund 9.358 TEUR, bislang von der Gesellschaft prognostiziert war eine gegenüber Vorjahr etwa stabile Entwicklung (Vorjahr: rund 10.679 TEUR),

in Bezug auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) einen Fehlbetrag von rund - 1.890 TEUR statt eines von der Gesellschaft zuletzt prognostizierten Fehlbetrags von rund - 1.450 TEUR,

in Bezug auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) einen Fehlbetrag von rund - 2.403 TEUR statt eines von der Gesellschaft zuletzt prognostizierten Fehlbetrags von rund - 1.950 TEUR und

in Bezug auf das Ergebnis einen Fehlbetrag von rund - 2.568 (Vorjahr: rund

- 1.885 TEUR). Diese Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus den wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie, die - trotz Kurzarbeit und anderer, ergriffener Maßnahmen zur Senkung der Personal- und Sachkosten - das zweite Halbjahr erheblich belastet haben. Die endgültigen und vollständigen Geschäftszahlen der HumanOptics AG für das zum

30. Juni 2020 abgelaufene Geschäftsjahr 2019/2020 sollen planmäßig im Oktober 2020

