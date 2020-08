Shop Apotheke hat Anfang August die Zahlen für das zweite Quartal bzw. das erste Halbjahr veröffentlicht, nachdem das Management bereits Ende Juli den Ausblick für das aktuelle Geschäftsjahr angehoben hatte. Nach einem bereits sehr starken Wachstum von 32,8% im ersten Quartal erhöhte sich die Umsatzdynamik noch einmal, sodass im zweiten Quartal ein Wachstum von 42,2% auf 232,67mEUR erreicht wurde. Zum Halbjahr stand somit ein Umsatzanstieg von 37,4% auf 464,66mEUR zu Buche. Das noch höhere Wachstum im zweiten resultierte einerseits aus der DACH-Region (190,28mEUR / +33,1%), aber relativ gesehen vor allem aus dem internationalen (Belgien, Niederlande, Frankreich, Italien) Geschäft das von einer geringeren Umsatzbasis um 105,0% auf 42,39mEUR wuchs. Zum Halbjahr resultierte somit in der DACH-Region ein Umsatz i.H.v. 391,11mEUR (+31,3%) und in den anderen Ländern von 73,55mEUR (+82,4%). Basis für das starke Wachstum waren die Ausgangsbeschränkungen im Rahmen der COVID-19 Pandemie, wodurch Menschen verstärkt auch Apothekenbedarf und Arzneimittel Online bestellt haben. In der Folge stieg die Anzahl der aktiven Kunden allein im zweiten Quartal um 500 Tausend auf 5,5m (31,0%) an. Im gesamten ersten Halbjahr wurde ein Anstieg von 800 Tausend verzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Anzahl der aktiven Kunden um 1,3m. Bei einer Wiederkaufsrate von 79% im zweiten Quartal ist dies die Basis, um auch in den kommenden Quartalen stark zu wachsen.



