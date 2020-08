NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Abbott Laboratories angesichts der Zulassung für einen erschwinglichen Coronavirus-Schnelltest in den USA auf "Sell" mit einem Kursziel von 94 US-Dollar belassen. Die Zulassung sei erwartet worden, schrieb Analyst Amit Hazan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die zugrunde liegenden Studiendaten, die Kapazitätsaussichten und die Preisgebung seien aber allesamt positive Überraschungen./tih/he







Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2020 / 19:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben







Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0028241000

