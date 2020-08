Amazon hat mit dem Halo-Band ein Wearable vorgestellt, mit dem Nutzer ihre Gesundheit verbessern können sollen. Derzeit ist das Gerät ausschließlich auf Einladung und in den USA erhältlich. Mit dem Halo-Band steigt jetzt auch Amazon in den Markt für Fitness- und Gesundheitstracker ein. Das Wearable erinnert zwar stark an andere Fitnessarmbänder, kommt aber ohne eigenes Display aus. Auch bei den Funktionen geht Amazon eigene Wege. Denn neben dem Tracking von Bewegungs- und Körperdaten wie Aktivität, Körpertemperatur oder Schlaf soll das Gerät im Zusammenspiel mit einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...