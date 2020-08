Neue Fotorelais im S-VSON4T-Gehäuse mit branchenweit kleinster Montagefläche und maximaler Betriebstemperatur von 125 °C

Toshiba Electronic Devices Storage Corporation ("Toshiba") hat drei Fotorelais auf den Markt gebracht: "TLP3407SRA", "TLP3475SRHA" und "TLP3412SRHA" sind die branchenweit kleinsten[1] spannungsgesteuerten Fotorelais mit einer erweiterten Betriebstemperatur von 125 °C.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200827005723/de/

Toshiba: new photorelay TLP3407SRA in S-VSON4T package with industry's smallest mounting area. (Photo: Business Wire)

Die Anhebung der maximalen Betriebstemperatur von 110 °C auf 125 °C ermöglicht die Montage der Photorelays in Hochtemperaturbereichen und erleichtert die Sicherung der erforderlichen Temperatur-Designmargen für die Ausrüstung. Das S-VSON4T-Gehäuse hat die branchenweit kleinste[1] Montagefläche von 2,9 mm². Dies trägt dazu bei, die Leiterplattengröße zu verringern oder die Anzahl der Fotorelays in einem vorhandenen Layout in Anwendungen wie Halbleitertestern, Sondenkarten und anderen Geräten zu erhöhen.

Anwendungsbereiche

Halbleitertester (Speicher, SoC und LSI usw.)

Sondenkarten

Einbrenngeräte

Messgeräte (Oszilloskop, Datenlogger usw.)

Nähere Angaben

S-VSON4T, die branchenweit erste [1] Verpackung mit minimaler Montagefläche und maximaler Betriebstemperatur von 125 °C: Montagefläche 2,9 mm 2 (typ.)

Verpackung mit minimaler Montagefläche und maximaler Betriebstemperatur von 125 °C: Montagefläche 2,9 mm (typ.) Laufwerk mit geringem Eingangsstromverbrauch: 3,3 mW[2] (max.) @VIN=3,3 V (TLP3407SRA)

Hauptspezifikationen

(@Ta=25 ?) Teilenummer TLP3407SRA TLP3475SRHA TLP3412SRHA Gehäuse Name S-VSON4T Größe typ. (mm) 2,0 1,45 Höhe typ. (mm) 1,3 Empfohlene

Betriebsbedingungen

Angewandte Eingangsvorwärtsspannung VIN typ. (V) 3,3 3,3 3,3 Eingebauter Widerstand typ. (O) 4.000 600 600 Absolut Maximal Auslegung Klemmen-Ausgangsspannung im AUS-Zustand VAUS (V) 60 60 60 EINschaltstrom IEIN (A) 1 0,4 0,4 EINschaltstrom (gepulst) IEINP (A) 3 1,2 1,2 Betriebstemperatur Topr (?) -40 bis 125 Gekoppelte

elektrische

Eigenschaften Begrenzter LED-Strom ILIM(LED) max. (mA) (@VIN) 1

(@3,3 V) Trigger-LED-Strom IFT max. (mA) 0,2 2 2 Betriebsspannung VFEIN max. (V) 3 3 3 Widerstand EIN-Zustand REIN max. (O) 0,3 1,5 1,5 Elektro Eigenschaften Ausgangskapazität CAUS typ. (pF) 80 12 20 (max.) Strom im AUS-Zustand IAUS max. (nA) (@VAUS) 1 (@ 50 V) 1 (@ 50 V) 1 (@ 50 V) Schalten Eigenschaften Einschaltzeit tEIN max. (ms) 20 0,5 0,5 Ausschaltzeit tAUS max. (ms) 1 0,2 0,2 Isolation Eigenschaften Isolationsspannung BVS min. (Vrms) 500 500 500 Beispielprüfung und Verfügbarkeit Online kaufen Online kaufen Online kaufen

Anmerkungen:

[1]Für Fotorelais mit einer maximalen Betriebstemperatur von 125 °C, laut einer Umfrage von Toshiba (Stand 25. August 2020).

[2] Angewandte Eingangsvorwärtsspannung maximal begrenzter LED-Strom 3,3 V 1 mA.

Folgen Sie dem nachstehenden Link, um mehr über die neuen Fotokoppler zu erfahren:

TLP3407SRA

https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=TLP3407SRA

TLP3475SRHA

https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=TLP3475SRHA

TLP3412SRHA

https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=TLP3412SRHA

Folgen Sie dem nachstehenden Link, um mehr über die neuen Fotokoppler zu erfahren:

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/product/optoelectronics/photorelay-mosfet-output.html

Um die Verfügbarkeit der neuen Produkte bei Online-Händlern zu überprüfen, besuchen Sie:

TLP3407SRA

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TLP3407SRA.html

TLP3475SRHA

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TLP3475SRHA.html

TLP3412SRHA

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TLP3412SRHA.html

Kundenanfragen:

Optoelectronic Device Sales Marketing Dept.

Tel.: +81 3 3457 3431

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/contact.html

Namen von Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen, die hierin erwähnt werden, können Marken ihrer jeweiligen Unternehmen sein.

* Die Informationen in diesem Dokument, einschließlich Produktpreise und -spezifikationen, Inhalt der Dienstleistungen und Kontaktinformationen, sind zum Zeitpunkt der Ankündigung aktuell, können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Über Toshiba Electronic Devices Storage Corporation

Toshiba Electronic Devices Storage Corporation verbindet die Kraft eines neuen Unternehmens mit der Weisheit der Erfahrung. Seit seiner Verselbständigung im Juli 2017 hat das Unternehmen seinen Platz unter den führenden Unternehmen für allgemeine Geräte eingenommen und bietet seinen Kunden und Geschäftspartnern herausragende Lösungen in den Bereichen diskrete Halbleiter, System-LSIs und HDD.

Die 24.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt teilen die Entschlossenheit, den Wert ihrer Produkte zu maximieren, und legen Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit den Kunden, um die gemeinsame Wertschöpfung und neue Märkte zu fördern. Das Unternehmen rechnet damit, auf einem Jahresumsatz von über 750 Milliarden Yen (6,8 Milliarden US-Dollar) aufzubauen und zu einer besseren Zukunft für Menschen auf der ganzen Welt beizutragen.

Weitere Informationen über Toshiba Electronic Devices Storage Corporation finden Sie unter https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/top.html

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200827005723/de/

Contacts:

Medienanfragen:

Toshiba Electronic Devices Storage Corporation

Digital Marketing Department

Chiaki Nagasawa

Tel.: +81 3 3457 4963

semicon-NR-mailbox@ml.toshiba.co.jp