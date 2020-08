Die neuen Autos Honda e und Honda Jazz verfügen über einen persönlichen Assistenten mit Spracherkennung und natürlichen Sprachfähigkeiten

SoundHound Inc., der führende Innovator im Bereich sprachunterstützte Technologien mit KI und Gesprächsintelligenz, hat heute einen Meilenstein seiner strategischen Partnerschaft mit der Honda Motor Company bekanntgegeben: die Integration der Sprach-KI-Plattform des Unternehmens in das neue Elektroauto Honda e und den vielverkauften Honda Jazz in Europa. Mit dem Honda Personal Assistant unterstützt von Houndify bekommen die Fahrer ein Sprach-Interface innerhalb des Fahrzeugs, über das sie ihre Umgebung kontrollieren und gleichzeitig freihändig auf Navigationssystem, Unterhaltungsoptionen und Informationen zugreifen können. Der persönliche Assistent funktioniert mit fünf wichtigen europäischen Sprachen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200827005745/de/

New Honda e and Jazz Cars in Europe to Feature In-Car Voice Assistant (Photo: Business Wire)

Zu der Sprach-KI Houndify gehören die patentierten Technologien Speech-to-Meaning und Deep Meaning Understanding für beispiellose Geschwindigkeit und Genauigkeit bei Spracherkennung und Antworten. Dank der Fähigkeit der Plattform, Kontexte zu erkennen etwa den Standort des Nutzers oder frühere Anfragen entfällt die Notwendigkeit, Informationen zu wiederholen, und es sind natürlichere Gespräche möglich.

Die Leistungsfähigkeit der Sprach-KI von Houndify macht es möglich, dass Fahrer und Passagiere dem Honda Personal Assistant selbst komplexeste Fragen stellen können, etwa: "OK Honda, zeige mir Restaurants im Umkreis von fünf Kilometern an, mit Ausnahme französischer und japanischer Restaurants. Sie sollen Wi-Fi und mindestens drei Sterne haben und nach 22 Uhr geöffnet sein." Aufgrund der Fähigkeit von Houndify, sich Kontexte zu merken, kann man weitere praktische Fragen stellen, etwa: "Gibt es einen Parkplatz?" Das natürliche Sprach-Interface kann proaktiv den nächsten Schritt vorschlagen, z. B. eine Wegbeschreibung. Dank der umfassenden Integration des Navigationssystems können die Fahrer die Erfahrung mit Fragen vertiefen, etwa: "Gibt es auf dem Weg Kiosks?"

"Der Honda e ist das erste komplett elektrische Fahrzeug mit der Sprach-KI-Plattform von Houndify, und der Jazz ist eines der in Europa beliebtesten Autos von Hondasagte Keyvan Mohajer, CEO und Mitgründer von SoundHound Inc. "Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit der Honda Motor Company und freuen uns darauf, dass der Honda Personal Assistant in Europa zunehmend genutzt wird."

SoundHound Inc. und Honda Motor Company haben ihre Partnerschaft zuerst im Oktober 2018 angekündigt und mit ihrer Zusammenarbeit auf der Messe Tokyo Motor 2019 begonnen. Dort erhielten sie für ihre gemeinsame Demonstration des Honda Personal Assistant positive Kritiken.

Der sprachunterstützte Honda Personal Assistant ist in französischer, deutscher, spanischer, italienischer und englischer Sprache für den Honda e und ausgewählte Modelle des Honda Jazz erhältlich.

Mehr über den Honda Personal Assistant, unterstützt von Houndify, erfahren Sie auf dem Blog Speech-to-Meaning von SoundHound Inc.

Entwickler, die sich die unabhängige Sprach-KI-Plattform von Houndify gerne genauer ansehen wollen, können auf Houndify.com mehr erfahren und sich für ein kostenloses Account registrieren.

Über SoundHound Inc.:

Mit SoundHound Inc. wird Klang zu Verständnis und praktisch umsetzbaren Bedeutungen umgewandelt. Wir stehen dafür ein, Menschen zu befähigen, mit den Objekten in ihrer Umgebung auf die gleiche Weise zu interagieren, auf die wir miteinander interagieren: indem sie mit Mobiltelefonen, Autos, Apps, Fernsehern, Smart Speakers und jedem anderen Bestandteil der gerade entstehenden "vernetzten" Welt ganz natürlich sprechen. Unsere Verbraucher-App Hound nutzt unsere Technologien Speech-to-Meaning und Deep Meaning Understanding zur Schaffung einer bahnbrechenden Smartphone-Erfahrung. Sie ist das erste Produkt, das auf der Houndify-Plattform basiert. Unsere SoundHound App wendet unsere Technologie auf Musik an und ermöglicht, dass man die Musik in seiner Umgebung entdeckt, erforscht und teilt. Man kann sogar durch Singen oder Summen den Namen des Liedes finden, das einem im Kopf herumgeht. Über die Houndify-Plattform möchten wir sprachunterstützte KI für alle zugänglich machen und es anderen ermöglichen, darauf aufzubauen. Wir nennen das Collective AI (kollektive KI). Unser Auftrag: Alles houndifizieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200827005745/de/

Contacts:

Michael Zagorsek

SoundHound Inc.

+1 408 441 3270

mike@soundhound.com