WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden als Vernichter amerikanischer Arbeitsplätze bezeichnet. Biden sei ein "Vernichter amerikanischer Jobs", sagte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) beim Parteitag der Republikaner. Falls Biden die Chance bekommen sollte, werde er "der Zerstörer amerikanischer Größe sein", behauptete Trump weiter. Trump versprach, in seiner zweiten Amtszeit die Wirtschaft nach der Corona-Pandemie wieder aufzubauen und für "Rekord-Wohlstand" zu sorgen. Trump sprach im Garten des Weißen Hauses, wo er offiziell die Nominierung als Präsidentschaftskandidat der Republikaner annahm. Er bewirbt sich am 3. November um eine zweite Amtszeit./jbz/DP/zb