Glarus, 28. August 2020

Medienmitteilung

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) begrüsst das Vorhaben der Glarner Regierung, die GLKB Eigentümerstrategie des Kantons in eine Beteiligungsstrategie zu überführen. Wichtige Eckpunkte sind die

• Umwandlung der GLKB in eine privatrechtliche Aktiengesellschaft

• Abschaffung der Staatsgarantie

• Reduktion der Beteiligungsquote des Kantons

Die Glarner Kantonalbank beurteilt die im Juni 2020 von der Regierung des Kantons Glarus publizierte Vernehmlassungsvorlage als positiv. Sie begrüsst die Überführung der umgesetzten Eigentümerstrategie in eine Beteiligungsstrategie. Die GLKB ist gut aufgestellt und kann sich durch die Umwandlung in eine privatrechtliche Aktiengesellschaft in einem entpolitisierten Zustand weiterhin positiv entwickeln. Einzelne Punkte beurteilt die Bank unterschiedlich. Sie bringt diese Themen mit ihrer Stellungnahme in die Diskussion ein.

Der GLKB wird durch die vorgeschlagenen Massnahmen die nötige unternehmerische Handlungsfreiheit gewährt, ohne dabei die wirkungsvollen Kontroll- und Überwachungsmechanismen ausser Kraft zu setzen.

Die Glarner Kantonalbank bleibt auch ohne Staatsgarantie und mit einer Beteiligungsquote des Kantons Glarus von minimal einem Drittel eine sichere und solide Bank und dient in erster Linie Land und Leuten des Kantons Glarus. Der vorgeschlagene Leistungsauftrag untermauert dies im Gesetz zusätzlich. Auf der Verankerung im Glarnerland gründet der Erfolg der GLKB. Nur aufgrund ihrer starken Position im Heimmarkt ist es ihr möglich, auch über die Kantonsgrenzen hinaus lukrative Geschäftsfelder zu betreiben, die sich wiederum positiv auf das Bankergebnis auswirken. Dieser Erfolg schafft attraktive Arbeitsplätze im Kanton Glarus und bringt über Dividenden und Steuern die Erträge zurück ins Glarnerland.

Die neue Gesetzesvorlage unterstützt die weitere Entwicklung aller Aktivitäten der GLKB und bietet ihr die Möglichkeit, weiterhin mit Innovationen ihre Vorreiterrolle im digitalen Banking in der Schweiz wahrzunehmen.

