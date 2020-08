Es genügten gestern einige Nachrichten über neue Impfstoffe und alle Airlines, Casinos, Hotels etc. legten bis zu 15 % im Tagesverlauf zu. Am Ende etwas weniger, aber: Frühzeitig dabei sein war richtig. Wir haben vielfach darauf hingewiesen. Noch immer gilt: Eine runde Kursverdoppelung in 12 bis 15 Monaten bleibt gültiger Maßstab.



