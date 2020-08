Nächster Kurssprung kommt...: Insiderkäufe und neuer positiver Newsflow als Kurstreiber? Wieder TOP-NEWS vermeldet! Diese Goldaktie liefert!

Anzeige / Werbung

Hohe Insiderkäufe extremer Vertrauensbeweis des Managements

Hammer-Ergebnisse der ersten Exploration auf Happy Sullivan

Weitere Gold-Exploration auf zwei neu identifizierten Zielen

Liebe Leserinnen und Leser,

es zeichnet sich immer mehr ab, dass Engineer Gold Mines (WKN: A2JNAB | Symbol: 9EG) auf einer Weltklasse-Lagerstätte sitzt.

In der letzten Woche veröffentlichte das Unternehmen gleich zwei News mit Updates zu den Explorationsarbeiten auf Happy Sullivan.

Die wichtigsten Ergebnisse:

Die Ergebnisse bestätigen 3,32 g / t Au mit 78,2 g / t Ag über 0,6 m aus einer nördlich verlaufenden Scherader

Abschnitte von 3,67 g / t Au mit 14,9 g / t Ag über 0,35 m

Die Minnie-Ader innerhalb des südwestlich verlaufenden Mickey-Adersystems ergab 3,95 g / t Au, 6,6 g / t Ag über 1,2 m

Eine Stichprobe vom südlichen Ende der Mickey-Vene ergab 1,14 g / t Au, 0,7 g / t Ag

eine Probe aus dem zentralen Teil ergab 0,56 g / t Au, 2,9 g / t Ag

Proben auf der neu erworbenen Tag-Lagerstätte ergaben 4,05 g / t Au über 0,75 m und 1,34 g / t Au

Alle Proben wurden zur Probenvorbereitung und -analyse an Activation Laboratories Ltd ("Actlabs"), Kamloops, gesendet.

Andrew H. Rees, Präsident des Unternehmens, kommentierte:

"Wir freuen uns sehr über die neuen Ziele, insbesondere über das mögliche Vorhandensein eines Vanadiumglimmers und die vielen sich überschneidenden Strukturen bei Happy Sullivan (News vom 20. August 2020) sowie über das hohe Niveau des antimonreichen-Venen -Systems westlich von Bee Peak. Wir arbeitet daran, eine Massenprobe in der Engineer Goldmine zu entnehmen, während zeitgleich die Explorationsarbeiten auf dem gesamten Projekt vorangetrieben werden. "

Hohe Insiderkäufe - ein extremer Vertrauensbeweis des Managements

Uns erreichte kürzlich die Nachricht, dass das Management von Engineer Gold Mines (WKN: A2JNAB | Symbol: 9EG) im Juli 4.500.000 Aktien am Markt nachgekauft hat.

Zur Auflistung

Wir finden dies sind extreme Vertrauensbeweise des Managements und ein weiteres Anzeichen dafür wie unterbewertet die Aktie derzeit wohl ist.

Vielleicht ist die Vielzahl an Insiderkäufen auch ein Indiz dafür, dass das Management davon ausgeht das die signifikanten Goldwerte von 42,2 g / t, 5,21 g / t, 2,81 g / t und 0,89 g / t nördlich des Happy Sullivan-Schachtes, in den Labortests bestätigt werden?

Die Projektgeschichte der Engineer Gold Mine

Die Goldmine Engineer teilt viele Merkmale mit Newmonts Cripple Creek Mine (27 Mio. Unzen Gold), der Midas Mine in Nevada (2.2 Mio. Unzen Gold oder der Emperor Mine auf Fidschi, die als eine der größten Goldminen der Welt gilt, mit geschätzten Reserven von über 7 Mio. Unzen Gold!

Die Engineer Mine liegt 32 km westlich von Atlin, BC, 140 km südlich von Whitehorse, Yukon und am Ostufer des Südarms des Tagish-Sees.

Sie gilt seit über einem Jahrhundert als eine faszinierende Goldquelle.

Die gesamte dokumentierte Erzproduktion von 1910 bis 1952 für die Engineer Gold Mine weist extrem hohe Gehalte auf und Aufzeichnungen zeigen eine Produktion von 14.263 Tonnen bei 39,4 g / t Au und 19,5 g / t Ag (18.000 Unzen Au und 8.950 Unzen Ag).

Die Engineer Mine wurde als Ableger des Klondike-Goldrausches geboren und ursprünglich als abgelegener unterirdischer Goldabbau betrieben. Seit diesen frühen, berauschenden Tagen haben eine Reihe von Unternehmen das Grundstück untersucht, in der Hoffnung, den geologischen Schlüssel zu finden, der die größere Goldressource freischaltet, die möglicherweise innerhalb oder in der Nähe der aktuellen Arbeiten liegt.

In den letzten 13 Jahren haben frühere Betreiber mehr als 7 Mio. USD in die Engineer Gold Mine investiert, wobei der Schwerpunkt auf die Instandsetzung der Infrastruktur ausgelegt war.

Enorme Kostenersparnis durch bestehende Infrastruktur

Wohncontainerlager Quelle: Engineer Gold Mines

Die Mine ist ganzjährig leicht zugänglich mit dem Boot / Lastkahn / Wasserflugzeug (Sommer) oder Eisstraße / Skiflugzeug (Winter).

Zu den Highlights der Infrastruktur gehören:

Ganzjähriges 20-Mann-Wohncontainerlager auf dem Grundstück

Voll funktionsfähige, genehmigte 30 tpd Schwerkrafttrennmühle vor Ort

Permanentes Industriedock zum Be- und Entladen von Wasserflugzeugen und Lastkähnen

Strom, Luft und Wasser stehen in den meisten Bereichen zur Verfügung.

Kompressoren, Generatoren, Elektroloki und vier 1-Tonnen-Erzautos sowie eine Muckmaschine auf 5 Ebenen (alle im Besitz des Unternehmens).

Kleiner Bulldozer und Kieswagen sind ebenfalls vorhanden

Durch die Lage am See ist das Wasser für Bohrungen am Projektareal ist in Hülle und Fülle vorhanden!

Das Management plant zukünftig den Einsatz von Wasserkraft, was die Kosten für Elektrizität erheblich senken wird.

Erfahrenes Top Management mit exzellentem Track Rekord

Projekttechnisch hat Engineer Gold Mines (WKN: A2JNAB | Symbol: 9EG) bereits eine hervorragende Ausgangslage geschaffen, und auch das Management hat in der Vergangenheit sein Können unter Beweis gestellt. Aufgrund seiner Erfahrung und seines Unternehmertums ist der Präsident Andrew H. Rees in der Branche gut bekannt, geachtet und entsprechend gut vernetzt.

Er verfügt über sehr viel Erfahrung und hat bereits bewiesen, dass er Werte für Aktionäre schaffen kann, unter anderem als Direktor von Barkerville Gold Mines. Barkerville wurde 2019 für 338 Mio. kanadische Dollar von Osisko Gold Royalties übernommen!

CEO und Direktor Thomas J. Kennedy hat sich vor allem als Rechts-, Finanz- und Unternehmens-berater für börsennotierte Unternehmen einen Namen gemacht. Herr Kennedy ist derzeit Mitglied der Law Society of British Columbia, der Canadian Bar Association, der British Columbia Bar Association und assoziiertes Mitglied der American Bar Association.

Glen Macdonald ist ein professioneller Geologe mit über 30 Jahren Erfahrung in der Exploration und Minenentwicklung in der Mineralindustrie. Er ist Mitglied der British Columbia Association of Professional Engineers and Geoscientists seit 1993. Von März 2003 bis Mai 2009 Mitbegründer und Direktor von Potash One Inc. Letztere wurden 2010 für rund 330 Millionen € von K&S übernommen!

Und das Beste: Durch die eingangs erwähnten Insiderkäufe hält das Management nun rund 28% der Anteile an Engineer Gold Mines!

Kurzfristige Produktion keine Utopie - Firma bereitet alles dafür vor!

Engineer ist im Besitz aller Genehmigungen und darf jederzeit 10.000 Tonnen Proben entnehmen, in der Schwerkrafttrennmühle verarbeiten und das Erz verkaufen. Die Erlöse hieraus sollen für Minen- und Mühlenaufrüstungen verwendet werden.

Die erweiterbare Mühle mit 30 Tonnen pro Tag wird voraussichtlich in den kommenden Jahren eine Exploration von 35 bis 50 Mio. USD selbst finanzieren, verwässernde Finanzierungsrunden sollten hier wegfallen oder zumindest erheblich verringert werden.

Produktion und weitere Top-Ergebnisse sollten den Aktienkurs beflügeln

Trotzt der aktuell notwendigen Korrektur steht der Goldpreis enorm hoch und dürfte schon bald wieder von einem Hoch zum nächsten laufen! Wir erwarten schon in Kürze die ersten Laborergebnisse, welche die enormen Entdeckungen bestätigen!

Eine Bestätigung der signifikanten Goldwerte von 42,2 g / t, 5,21 g / t, 2,81 g / t und 0,89 g / t nördlich des Happy Sullivan-Schachtes würde den Kurs zum Explodieren bringen!

Bedenken Sie:

Engineer Gold Mines (WKN: A2JNAB | Symbol: 9EG) hat derzeit eine geradezu winzige Marktkapitalisierung von 6 Mio. Dollar (bei 2,5 Mio. Dollar Cash in der Kasse) und besitzt nahezu das komplette Areal rund um die Engineer Gold Mine am Ostufer des Tagish-Sees in British Columbia.

Wer Ahnung hat und dazu ruhige Hände besitzt wird hier Geld verdienen.

Wir werden weiterhin aktiv bleiben, um Ihnen solche Gelegenheiten, wie Engineer Gold Mines aufzuzeigen.

Sie müssen diese nur noch verwerten.

Spekulative Grüße aus der

Hotstock Investor Redaktion

