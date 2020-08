Scandic bietet Studierenden jetzt bis zu 120 Tage lang Hotelaufenthalte mit Frühstück in ausgewählten Hotels in den größten Studentenstädten Deutschlands und Skandinaviens an. In diesem Jahr hat sich wieder eine Rekordzahl von Personen für das Wintersemester an Deutschlands Universitäten und Fachhochschulen beworben. Und im ganzen Land bemühen sich Studentenverbände, Studenten bei der Lösung ihrer Wohnungsprobleme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...