DJ Volkswagen plant grüne Anleihe

Von Nina Trentmann und Kristin Broughton

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen will sich mit einer grünen Anleihe neue Investorengruppen erschließen. Der Konzern will im September einen entsprechenden Bond im Volumen von über 1 Milliarde Euro auflegen, kündigte Finanzvorstand Frank Witter mit.

Es gebe einen wachsenden Anteil von Investoren, die Anleihen ESG-Kriterien erfüllen, sagte Witter. ESG (Environmental, Social, Governance) bedeutet, dass die Anlage gewisse ökologische und soziale Standards sowie Anforderungen an die Unternehmensführung erfüllt. Das nehme Volkswagen sehr ernst, so der CFO.

Die Erlöse der grünen Anleihe will Volkswagen in Elektromobilitätsprojekte wie die MEB-Plattform für Elektroautos investieren, wie Witter sagte. Ein internes Komitee müsse den Bond noch absegnen. Das genaue Volumen orientiere sich an der Investorennachfrage.

Volkswagen nutzt jedes Jahr Anleihen und anderen Finanzinstrumente im Volumen von etwa 30 bis 40 Milliarden Euro zur Refinanzierung.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2020 01:21 ET (05:21 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.