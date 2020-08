Alle wichtigen Futures handeln während des asiatischen Handels deutlich im Plus. Der DAX-Future steigt um mehr als 0,5 % und notiert über 13.150 Punkten, was für die Präsenzbörse in Frankfurt eine positive Eröffnung signalisiert. Der S&P 500 Future steigt um mehr als 0,4 % auf über 3.500 Punkte und der Nasdaq-Future ist leicht im Plus mit mehr als 0,2 % über 11.980 Punkten.Frankfurt konnte sich gestern allerdings nicht halten. Alle deutschen Benchmarks schlossen am Donnerstag deutlich im Minus und bauten die Verluste über den Tag hinweg aus. Der DAX beendete den Handel mit einem Verlust von -0,71 % bei 13.096,36 Punkten. Das Tageshoch lag bei 13.218,05 Punkten. Tagesverlierer war mit -4,72 % der DAX-Neuling Delivery Hero, der gestern sehr schwache Halbjahreszahlen vorlegte. Die Benchmark mit den größten Verlusten war der TecDAX, der -1,36 % auf 3.129,21 Punkte fiel. Die Aktien von Qiagen (-3,21 %) und Sartorius (-2,74 %) waren die größten Verlierer im Index.

Den vollständigen Artikel lesen ...