Die Jagd ist eröffnet! Deutsche Autobauer treten an, um den Elektroautoprimus Tesla Konkurrenz zu machen. Vor allem Volkswagen will bis zum Jahr 2025 33 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung für die Elektrifizierung der Flotte investieren. Diese Forschungsausgaben entsprechen grob dem 6-Fachen des Quartalsumsatzes, den Tesla im Q2 2020 erwirtschaftet hat. Zum Vergleich hat Tesla diese VW-Forschungsausgabe also erst in 1,5 Jahren Geschäftstätigkeit eingenommen. Viele Beobachter kommen zum Schluss, dass es VW gelingen wird, Tesla vom Elektro-Thron zu stoßen. Um das erwartete 2022er KGV von Tesla bei 100 zu rechtfertigen, muss in Zukunft vieles im Best Case ablaufen. Inzwischen kommt Tesla auf eine Marktkapitalisierung von rund 400 Milliarden Dollar und ist damit an der Börse mehr als doppelt so viel wert wie die drei großen deutschen Autobauer Volkswagen, BMW und Daimler zusammen..Zum Chart.Der Aktienkurs von Tesla profitiert charttechnisch von der allgemeinen Euphorie am US-Technologiesektor. So sehen die Marktteilnehmer Tesla ...

