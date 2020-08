Die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA sorgen erneut für Gegenwind bei den Leverkusenern. Am Donnerstag machten Anwälte mehrerer Kläger in einer Anhörung deutlich, dass viele Vergleiche noch nicht finalisiert worden seien. Bayer hingegen gibt sich unverändert zuversichtlich, zeitnah den Vergleichsprozess abzuschließen, berichtet Bloomberg.Ende Juni verkündete Bayer eine Einigung mit den zuständigen Klägeranwälten in Höhe von 10,9 Milliarden Dollar. Im Anschluss äußerte US-Richter Vince Chhabria ...

