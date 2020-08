The following instruments on XETRA do have their first trading day 28.08.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.08.2020AktienSGXZ25336314 Maxeon Solar Technologies Ltd.CA45674D1015 INDVR Brands Inc.US00181T1079 A-Mark Precious Metals Inc.US05360L2051 Avenue Therapeutics Inc.US05945F1030 BancFirst Corp.US1176651099 Bryn Mawr Bank Corp.US6005512040 Miller Industries Inc.CA38077B1031 Berkwood Resources Ltd.CA2172051039 International Samuel Exploration Corp.AnleihenXS2224439971 OMV AGAU0000101792 Australia, Commonwealth of...XS2203810051 Aktiengesellschaft für Umsatzfinanzierung S.A.BE6324012978 Belfius Bank S.A.XS2225428809 European Investment Bank (EIB)DE000NLB3CY7 Norddeutsche Landesbank-GirozentraleDE000LB2CUE5 Landesbank Baden-WürttembergXS2224439385 OMV AGUS91282CAG69 America, United States of...DE000HLB2WC1 Landesbank Hessen-Thüringen