DAX 30 weiter im kurzfristigen Aufwärtsmodus - Fed zukünftig mit durchschnittlicher Inflationsquote

Die US-Notenbank will sich künftig bei der Inflation an einem Durchschnittsniveau orientieren. So kann die Fed über eine längere Zeitperiode eine höhere Inflation akzeptieren. Voraussetzung ist, dass sie zuvor längere Zeit unter diesem Ziel lag. Das wird den deutschen Leitindex zum Wochenausklang zumindest stützen.

Die kurzfristige Slow-Stochastik zeigt sich auch heute vorbörslich weiterhin neutral. Der MACD ebenfalls. Der DAX 30 wird heute - wie bereits gestern - wohl abermals das Obere Bollinger-Band testen. Dieses verläuft aktuell bei 13.284. Nach unten hin bleibt der DAX 30 gut abgefedert.

Den 12.799 kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Der Bereich um 12.500 entspricht der Nackenlinie einer immer noch möglichen Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Bei 13.096 verläuft die untere Linie des wieder intakten kurzfristigen Aufwärtstrends. Der Markt bleibt dennoch kurzfristig hochsensibel und anfällig für nicht erwartete und negative Meldungen.

Absicherungen (Stopp-Loss beziehungsweise Take-Profit) sollten daher weiterhin beibehalten werden. Die heutige Tagesbandbreite lässt sich von 13.284 bis 12.946 einordnen. Der übergeordnete Ichimoku-Indikator zeigt auch für heute weiterhin Trendstärke und Stabilität. Allerdings versehen mit leichten Warnsignalen.

