Viele Experten sehen den US-Dollar weiter an Wert verlieren und prognostizieren schon Bankenkrisen. Denn langsam erkennen die Menschen, was mit der Kaufkraft von Euro, Pfund oder US-Dollar passiert. Der Preis für Gold und Silber kann noch gewaltig ansteigen, vor allem wenn es mit den Währungen weiter abwärts geht. Gibt es eine Krise, wie jetzt Corona und die Auswirkungen, dann streben die Staaten immer eine Rückkehr zur Normalität an. Doch das ist ein Zustand vor der Krise. Die Wirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...