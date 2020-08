Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen stehen aktuell im Schaufenster? Welche Köpfe machen Kurse? Unser Börsen-Frühstück für Sie. Heute unter anderem mit einem Blick auf Delivery Hero und Beyond Meat.

MÄRKTE & IMPULSE

> USA | Wall Street: Die Fed hat die Anleger auf ein längerfristig niedriges Zinsniveau eingestimmt und damit für Zufriedenheit gesorgt. Der Dow Jones legte gestern weitere 0,6 Prozent zu. Für den S&P 500 ging es um 0,2 Prozent nach oben. Im Technologie-Sektor standen hingegen Gewinnmitnahmen auf der Tagesordnung. Der Nasdaq100 orientierte sich um 0,4 Prozent gen Süden.

Einen kräftigen Satz gen Norden machte unsere Empfehlung Beyond Meat. Das Unternehmen hat eine neue Online-Plattform vorgestellt, auf der sich die Kunden mit den Fleischersatz-Produkten eindecken können. Der Gang in den örtlichen Supermarkt entfällt, stattdessen kommt die Lieferung in Kooperation mit UPS direkt vor die Haustür. Die Anleger zeigten sich begeistert. In den kommenden Handelstagen wird sich entscheiden, ob der Knoten bei der Aktie jetzt geplatzt ist.

UNTERNEHMEN & NACHRICHTEN

ISIN: US78378X1072, DE0008469008, US2605661048, US6311011026, DE000A2E4K43, US08862E1091, US0231351067

