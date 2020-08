Wien (www.anleihencheck.de) - Mit Total SE gestern war diese Woche wieder jeden Tag zumindest ein Corporate-Emittent am EUR-Primärmarkt aktiv, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nach der OMV AG diesen Dienstag habe gestern auch Total eine EUR-Hybridanleihe begeben. Insgesamt sei diese sogar die vierte Corporate-Hybridemission in dieser Woche. Diese EUR 1 Mrd. schwere Total Hybridanleihe (NC10, A2/A- erwartet) sei nach ursprünglichen Renditeindikationen im Bereich von 2,375% final bei 2,000% begeben worden. Das Orderbuch sei mit EUR 2,7 Mrd. angegeben worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...