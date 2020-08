DJ EUREX/Bund-Future im frühen Verlauf erholt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Freitagvormittag bis 8.38 Uhr 2 Ticks auf 175,40 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 175,43 Prozent und das Tagestief bei 175,06 Prozent. Umgesetzt wurden rund 135.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 28 Ticks auf 216,04 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 1 Tick auf 134,64 Prozent.

Zuletzt war der Bund-Future unter Abgabedruck geraten, ausgelöst vom Strategiewechsel der US-Notenbank. Die Fed will bei einer wirtschaftlichen Erholung auch moderat höhere Inflationsraten über 2 Prozent zulassen. Daraufhin stiegen die US-Renditen am langen Ende, was sich auch am hiesigen Anleihemarkt widerspiegelte. Die nächste Unterstützung liegt bei 174,80.

