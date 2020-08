28.08.2020 - Die Media and Games Invest PLC (ISIN: MT0000580101) hat sich ein Stück von freenet gekauft - ein kleines zwar, aber eines, was in's Konzept passt - mit Perspektiven auf weiteres Geschäft durch eine Kooperation in der Kundenakquise für "Games". Gekauft wurde die freenet digital GmbH, eine Tochtergesellschaft der freenet AG, als Teil einer strategischen Partnerschaft mit der Freenet AG. Die freenet digital GmbH wurde im Jahr 2000 gegründet und bündelt die digitalen mobile Entertainment Angebote der Freenet AG. Sie vertreibt über 1.500 mobile Spiele über ihre eigenen Plattformen sowie ...

