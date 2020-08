Auf den Corona-Crash folgte bei Infineon eine Erholungsrallye, die die Aktie um mehr als 100 Prozent nach oben führte. Nach Vorlage der Quartalszahlen ist der Titel kurzfristig in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Nun arbeitet die Aktie an der Trendfortsetzung. Die Luft wird dünner, doch die Chance ist da.Die Corona-Pandemie hat zwar weiterhin erhebliche Auswirkungen auf die Zielmärkte von Infineon und schwächt die Nachfrage bei dme Chiphersteller in vielen Bereichen. Doch die Investoren richten ...

