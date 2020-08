Der Euro hat sich am Freitag im frühen Geschäft gegen den US-Dollar mit klaren Aufschlägen gezeigt. Die Gemeinschaftswährung wurde gegen 8.45 Uhr mit 1,1873 Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend bei 1,1824 Dollar tendiert hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1806 Dollar festgesetzt.Die US-Notenbank Fed hatte den Euro am Vortag ...

