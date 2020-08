ESSEN (dpa-AFX) - Der Medienmanager Christoph Rüth wird Teil des Geschäftsführerteams der Funke Mediengruppe. Der 53-Jährige verantwortet ab 1. Oktober den Zeitungsbereich, wie die Mediengruppe am Freitag in Essen mitteilte. Damit bekenne sich das Unternehmen zugleich zur regionalen Tageszeitung als Kerngeschäft. Zu den zwölf Regionaltiteln zählen zum Beispiel das "Hamburger Abendblatt", die "Berliner Morgenpost" und die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung". Manager Rüth kommt von der Madsack Mediengruppe, wo er das operative Geschäft betreute.

Bei Funke hat bislang Ove Saffe den Geschäftsführerposten für die Zeitungssparte inne. Nach einem kurzen Übergang verabschiede Funke ihn "im besten gegenseitigen Einvernehmen", hieß es weiter. Die Gesellschafterin und Aufsichtsratsvorsitzende der Mediengruppe, Julia Becker, betonte: "Ove Saffe hat den starken, unabhängigen Lokaljournalismus bei Funke unterstützt und den redaktionellen Inhalten, neben der Stabilisierung der geschäftlichen Entwicklung, aufrichtige Sympathie und Respekt entgegengebracht."

Über Rüth sagte sie, er kenne "wie kein Zweiter die Potenziale, die in der digitalen Transformation des Zeitungsgeschäftes, in der Konsolidierung von Bereichen einerseits, aber auch in der dezentralen Stärkung unserer deutschlandweiten Standorte andererseits stecken."

Mit dem personellen Wechsel passt das Unternehmen auch die Aufgabenbereiche des gleichberechtigten Geschäftsführungs-Trios an. So gebe Funke den Geschäftsführern Handhabe über die gesamte Wertschöpfungskette ihres jeweiligen Bereichs.

Neben Neuzugang Rüth besteht das Team weiterhin aus Andreas Schoo, der den Zeitschriftenbereich leitet und zusätzlich die bundesweiten Themenportale betreut. Daneben leitet Michael Wüller als Finanzwirt weiterhin den Bereich Steuern, Finanzen, Recht, Personal, Logistik und Druck. Die Sprecherrolle in der Geschäftsführung soll künftig zwischen den drei Managern hin- und herwechseln, Schoo startet als Sprecher./rin/DP/eas