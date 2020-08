DJ PTA-News: PEH Wertpapier AG: PEH Konzern mit gutem 1. Halbjahr 2020

Frankfurt am Main (pta011/28.08.2020/08:55) - PEH Konzern mit gutem 1. Halbjahr 2020

- Netto-Provisionserlöse mit 14,1 Mio. Euro im Bereich des Vorjahres

- Überschuss nach Minderheiten mit 0,8 Mio. Euro +84,1% ggü. 2019

- Dynamischer Start ins 3. Quartal beschleunigt aktuellen Wachstumstrend

Frankfurt am Main, 28. August 2020: Die PEH Wertpapier AG (ISIN: DE0006201403) hat in einem durch die COVID-19-Krise gekennzeichneten Marktumfeld eine gute Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2020 verzeichnet. Nach Minderheiten erzielte die PEH Wertpapier AG einen Konzernüberschuss von 0,8 Mio. Euro, der mit einem Plus von 84,1% deutlich über dem Niveau des Vorjahres lag. Das Ergebnis je Aktie wird zum 1. Halbjahr 2020 mit 0,51 Euro ausgewiesen, das entspricht einem Anstieg um 84,1% gegenüber der Vorjahresperiode. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA (vor Abzug von Minderheiten) konnte im 1. Halbjahr 2020 um 9,7% auf 4,7 Mio. Euro gesteigert werden. Mit Netto-Provisionserträgen von 14,1 Mio. Euro konnte - trotz Corona Pandemie - der Vorjahreswert von 14,2 Mio. Euro nahezu wieder erreicht werden. Die Allgemeinen Verwaltungsaufwendungen sind mit 9,6 Mio. Euro auf dem Niveau des Vorjahreszeitraumes. Gleichzeitig konnten die Abschreibungen um 17,8% auf 1,1 Mio. Euro reduziert werden. Auch wenn die weiteren Auswirkungen von COVID-19 auf die Wirtschafts- und Geschäftsentwicklung im weiteren Jahresverlauf noch nicht verlässlich prognostizierbar sind, geht die PEH Wertpapier AG nach dem erfreulichen 1. Halbjahr 2020 und einem sehr guten Start in das 3. Quartal 2020 auch für das Gesamtjahr 2020 von einem guten Ergebnisverlauf aus. Martin Stürner, CEO der PEH Wertpapier AG: "Wir sind mit der Geschäftsentwicklung des 1. Halbjahr 2020 sehr zufrieden. Das Marktumfeld ist weiter herausfordernd, aber wir haben uns mit unserer schlanken Struktur und guten Positionierung bisher besser als der Markt entwickelt. Daran wollen wir auch in den kommenden Monaten anknüpfen."

Der Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2020 steht Ihnen auf unserer Internetseite zur Verfügung: https:// www.peh.de/investor-relations-4/berichte/

Die vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie verschobene Hauptversammlung soll am 09. Dezember 2020 durchgeführt werden.

