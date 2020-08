Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA fielen gestern ziemlich genau im Rahmen der Erwartungen aus. Die Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 1 Mio., tatsächlich gemeldet wurden 1,006 Mio. Anträge, nach leicht revidierten 1,104 Mio. in der Woche zuvor. Durch den aktuellen Rückgang der Erstanträge ist auch der 4-Wochen-Durchschnitt (grüne Linie in der Grafik) weiter gesunken. Doch die Lage am Arbeitsmarkt ist damit nach wie vor angespannt. Denn die absolute Zahl scheint ...

