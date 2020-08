Tiffany wieder in der Gewinnzone: Wird die Übernahme durch LVMH neu ausgehandelt?

Tiffany (WKN: 872811 / ISIN: US8865471085) wurde durch die Corona-Pandemie schwer getroffen. Das zeigte sich an den Zahlen zum ersten Quartal, in dem die in New York City ansässige Juwelier-Kette einen hohen Verlust von 65 Mio. US-Dollar verbuchte. Doch die neuesten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal machen Mut, dass es für Tiffany langsam wieder bergauf geht.

Verkäufe ziehen wieder an

Zwar wurde im Zeitraum von Mai bis Juli im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Umsatzminus von 29 Prozent auf 747 Mio. US-Dollar verzeichnet. Doch unter dem Strich wurden mit einem Gewinn von 32 Mio. US-Dollar wieder schwarze Zahlen verbucht (Vorjahresgewinn: 136 Mio. US-Dollar).

Tiffany hatte wegen der Corona-Pandemie im ersten Quartal viele Filialen schließen müssen. Im zweiten Geschäftsquartal gab es jedoch wieder eine Trendwende zum Besseren. In vielen Ländern wurden die Corona-Beschränkungen wieder gelockert. Wie Tiffany am Donnerstag in New York mitteilte, haben die Verkäufe deshalb schrittweise wieder angezogen.

