Wien (www.anleihencheck.de) - Einmal mehr brachte das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole einen Paukenschlag, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In seiner gestrigen Eröffnungsrede habe FED-Präsident Powell die überarbeitete Erklärung der US-Notenbank zu ihren längerfristigen Zielen und der geldpolitischen Strategie vorgestellt. Folgende drei Änderungen zum vorangegangenen Rahmenwerk werde durch das FOMC hervorgehoben: Erstens solle das Ziel der maximalen Beschäftigung auf einer breiten Basis evaluiert werden und sich die Geldpolitik vorrangig an etwaigen Beschäftigungsmängeln ausrichten (vorher Abweichungen von der maximalen Beschäftigung). Zweitens solle die Inflationsrate über die Zeit durchschnittlich 2% p.a. betragen - nach längeren Phasen unter dieser Marke werde in weiterer Folge für eine gewisse Zeit ein Preisauftrieb darüber angestrebt. Drittens werde explizit auf die Herausforderung Bezug genommen, die mit dem gesunkenen neutralen Zinsniveau verbunden seien. Leitzinsen würden somit eher als in der Vergangenheit die effektive Untergrenze erreichen und daher stoße die Zinspolitik eher an ihr Limit. ...

