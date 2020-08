Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am letzten Tag der Woche beabsichtigt die italienische Finanzagentur, 5- und 10-jährige Anleihen sowie eine Nullkuponanleihe zu veräußern, so die Analysten der Helaba.Das Gesamtvolumen betrage bis zu 8,25 Mrd. EUR. Das Renditeniveau sei dank der EZB-Maßnahmen niedrig. Am Sekundärmarkt würden 5-jährige BTPs bei gut 0,45% und 10-jährige Titel bei knapp 1,10% rentieren. Zur Erinnerung: Während der Coronakrise Mitte März hätten die Renditen im Hoch bei 2,6% bzw. 3,0% gelegen. Die Spreads zu Bundesanleihen hätten sich seit dieser Zeit ebenfalls eingeengt. Allerdings sei der rückläufige Trend inzwischen zum Erliegen gekommen und gegenüber spanischen Anleihen seien seit einigen Wochen keine großen Spread-Bewegungen mehr zu beobachten. (28.08.2020/alc/a/a) ...

