Die Wiener Börse mit einem geringfügigen Plus in den Handel am Freitag gestartet. Der heimische Leitindex ATX legte bis 9.30 Uhr um 0,05 Prozent auf 2.229,65 Punkte zu. Das europäische Börsenumfeld drehte nach anfänglichen leichten Kursgewinnen überwiegend ins negative Terrain.Warimpex legten vorbörslich Zahlen zum 1. Halbjahr 2020 vor. Dem Büroimmobilien-Entwickler haben Immo-Abwertungen, rückläufige ...

