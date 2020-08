Dublin (ots/PRNewswire) - Die Stellwagen Group, ein spezialisierter Vermögensverwalter für die Luftfahrt mit Sitz in Dublin, hat heute den Aufkauf seines Mehrheitsaktionärs und Gründers Douglas Brennan durch ein Konsortium von neuen und bestehenden Aktionären, bestehend aus der ECN Capital Corp, SPF Investment Management, Almada Inc und Medalist Partners, bekannt gegeben.David Butler, Group Chief Executive von Stellwagen, sagte: "Die Überzeugung und das Vertrauen der neuen Aktionärsgruppe ist ein Beweis für die Güte der Plattformen, die das Managementteam in den letzten Jahren aufgebaut hat. Mit der Unterstützung und der Rückendeckung durch institutionelles Kapital haben wir nun die Fähigkeit, unsere Unternehmen auf der Stärke unserer einzigartigen Mischung aus Luftfahrtmanagement, Kapitalmarktkompetenz und Technologie, die für eine Unternehmensgruppe ein überzeugendes Angebot darstellt, in Zukunft erheblich zu erweitern."Die Stellwagen Group hat ihren Hauptsitz in Dublin und Niederlassungen in Stamford, CT, USA, London und Seoul, Südkorea.Ausgestellt im Namen der Stellwagen Group von Nigel HeneghanRedaktionelle HinweiseÜber die Stellwagen Group - www.stellwagengroup.com (https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.stellwagengroup.com%2F&data=02%7C01%7CNaoise.OBrien%40cision.com%7Cb2d428059f734cebde7d08d84aa1b4ac%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C637341405666657478&sdata=BuPT6LdwNInSNpZBPwSssUFENeOpBrd3vCT2Owzaj3E%3D&reserved=0)Die Stellwagen Group ist ein spezialisierter Vermögensverwalter, der sich auf die Verwaltung von flugzeug- und luftfahrtbezogenen Investitionen im Namen institutioneller Investoren konzentriert.Durch ihr tiefes Verständnis von Vermögenswerten und Finanzinstrumenten der Luftfahrt schafft die Gruppe maßgeschneiderte Anlageinstrumente, die ihren institutionellen Partnern überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen bieten sollen.Die Stellwagen Group hat ihren Sitz in Dublin, Irland, und unterhält Niederlassungen in Stamford, CT, den USA, London, England und Seoul, Südkorea.Pressekontakt:Nigel HeneghanTel.: +353 (0)86 258 7206E-Mail: nigel@heneghan.ieEmma FlanneryTel.:+ 353 (0) 87 924 9349E-Mail: emma@heneghan.ieOriginal-Content von: Stellwagen Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141413/4691259