Köln (ots) - Heute, am 28. August, startet die ARD eine breit angelegte Public-Value-Aktion. Anlass ist die neue Tagesthemen-Rubrik mittendrin, die ab dem 1. September jetzt auch täglich auf Sendung ist - das heißt: mehr Sendezeit und mehr Platz für Nachrichten aus den unterschiedlichen Regionen Deutschlands. Ziel der Public-Value-Aktion ist es, die Menschen im Land auf eine der Kernkompetenzen der ARD-Sender aufmerksam zu machen: die regionale Berichterstattung und die Nähe zu den Menschen.ARD-Vorsitzender Tom Buhrow: "Als ARD gehört es zu unserem Auftrag, in allen Ecken Deutschlands unterwegs zu sein. Jetzt wenden sich auch die Tagesthemen noch stärker als bisher den Menschen in den Regionen zu. Unsere Reporter und Reporterinnen sind mittendrin und machen die persönlichen Geschichten und Erlebnisse zu Nachrichten."Für die Public-Value-Aktion haben die einzelnen Landesrundfunkanstalten kurze Spots produziert, in denen Menschen zu Wort kommen, deren Handeln für das gesamte Land bedeutsam ist, aus deren Geschichten und Erlebnissen Nachrichten wurden. Pro Spot berichten zwei bis drei Bürger*innen, wer sie sind, was hinter ihrer Geschichte steckt und was sie damit möglicherweise in Gang gesetzt haben - vom Schreiner, der die widerstandsfähige Synagogentür in Halle hergestellt hat, über den Bergmann aus Bottrop, der dem Bundespräsidenten das letzte geförderte Stück Steinkohle überreicht, bis hin zu einer Saarländerin im Rollstuhl, die spezielles Gurtzeug zum Klettern entwickelt hat.Die Spots laufen in sämtlichen Dritten Programmen, in Das Erste, im Radio und auf den ARD-Social-Media-Kanälen.Alle Beiträge zur neuen Tagesthemen-Rubrik finden Sie gebündelt unter https://www.tagesschau.de/thema/tagesthemen_mittendrin (http://ots.de/vdvW3V)Fotos finden Sie unter: https://www.ard-foto.deTwitter: https://twitter.comARD-Newsletter abonnieren: http://ots.de/PIU1Q8 Pressekontakt:ARD-KommunikationSvenja SiegertTel: 0221 220 1475E-Mail: pressestelle@ard.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/4691327