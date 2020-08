Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das FED-Symposium in Jackson Hole ist immer einen Blick wert, so die Analysten der Helaba.So auch diesmal, denn FED-Chef Powell habe einen Strategiewechsel propagiert. Die US-Notenbank solle sich zukünftig an der tatsächlichen Inflationsrate orientieren und dabei anstreben, eine durchschnittliche Teuerung von 2% VJ zu erreichen. Dies werde in Fachkreisen kontrovers diskutiert. Kurzfristige Auswirkungen auf die Erwartungsbildung der Finanzmärkte dürfte es aber nicht haben, denn ohnehin bestehe die Erwartung, dass das Leitzinsniveau für sehr lange Zeit sehr niedrig und die Bilanzausweitung bestehen bleiben würden. ...

