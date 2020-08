Linz (www.anleihencheck.de) - Gestern blickte der Devisenmarkt gespannt auf die Rede von FED Chef Jay Powell in Jackson Hole beim Symposium der Kansas-City-FED, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dabei habe er die neue Strategie der US-Notenbank vorgestellt. In Zukunft werde sie eine Inflationsrate von durchschnittlich 2 Prozent anstreben. Über welchen Zeitraum diese gemessen werden solle, habe Powell offen gelassen. Grundsätzlich bedeute es eine Phase mit zu niedriger Inflation werde mit einer Phase höherer Inflation ausgeglichen. Damit sollte das Leitzinsniveau auf lange Sicht sehr niedrig bleiben. Heute stünden in den USA die Konsumausgaben und Preisdeflatoren an. EUR/USD könnte heute zwischen 1,1770 und 1,1910 handeln. (28.08.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...