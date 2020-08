Katerstimmung bei Diageo: Die Chance zum günstigen Einstieg?

Beim Wocheneinkauf in einem normalen Supermarkt haben Konsumenten eine Auswahl von tausenden von Artikeln, zwischen denen man sich entscheiden kann. Aber viele Kaufentscheidungen sind bereits getroffen, bevor das Geschäft betreten wird. Denn die meisten Menschen greifen immer wieder auf ihre bekannten und geschätzten Markenartikel zurück, und das oft über Jahrzehnte hinweg.

Britischer Markengigant

Unternehmen, denen es gelingt, starke Marken zu etablieren, können sich von der Konkurrenz absetzen und schaffen sich quasi einen Schutzwall vor neuen Mittwettbewerbern. Diese mächtigen Markenanbieter erzielen deshalb selbst in schwierigen Wirtschaftsphasen stabile Erträge und haben oftmals die Macht, höhere Preise festzusetzen als die Konkurrenz, was in höheren Gewinnmargen resultiert.

Zu den Paradebeispielen für einen echten Markengiganten zählt neben dem weltweit führenden Lebensmittelanbieter Nestlé (WKN: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350) beispielsweise auch Diageo (WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006).

Weltmarktführer

Obwohl der Firmenname Diageo den meisten Menschen hierzulande eher unbekannt sein dürfte, führt an den Produkten des britischen Konzerns vor allem in den Getränkemärkten kein Weg vorbei. Denn Diageo ist der mit Abstand größte Spirituosen-Hersteller der Welt und verfügt über ein beeindruckendes Portfolio von über 200 Spirituosen-Marken.

Das Angebot reicht dabei von Vodka (u.a. Smirnoff, Ketel One) und Rum (bspw. Cattain Morgan, Ron Zacapa) über Tequila (Don Julio, José Cuervo) und Liköre (Grand Marnier, Baileys) bis hin zu Whisky (Glenkinchie, Johnnie Walker) sowie Bier (Guinness, Kilkenny) und Alcopops (Smirnoff Ice).

