Amazon bestellt mehr als 1.800 Elektro-Transporter bei Mercedes-Benz Vans. Der Auftrag umfasst rund 600 eVito und mehr als 1.200 eSprinter. Allein 800 der E-Transporter will Amazon in Deutschland einsetzen. Die Elektrofahrzeuge werden - beginnend noch in diesem Jahr - an Amazon ausgeliefert und innerhalb Europas eingesetzt. Wie der E-Commerce-Riese mitteilt, erhalten deren Lieferpartner entsprechend ...

