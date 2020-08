DJ DIHK lehnt staatliche Ausbildungsgarantie ab

BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat die von der Bertelsmann-Stiftung vorgeschlagene staatliche Ausbildungsgarantie zurückgewiesen. Sie sei "weder sinnvoll noch zeitgemäß", sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks. Abgesehen von der Corona-Krise in diesem Jahr habe die vergangene DIHK-Ausbildungsumfrage gezeigt, dass rund 18.000 Betriebe keine Bewerbung erhielten und über 53.000 Ausbildungsplätze unbesetzt blieben.

"Ziel muss es in dieser Situation vielmehr sein, leistungsschwächere Jugendliche direkt in eine zweijährige Ausbildung zu bringen oder sie im Betrieb auf eine Ausbildung vorzubereiten", sagte Dercks. Eine betriebliche Einstiegsqualifizierung mit hohen Übergangsquoten von über 60 Prozent sei dabei "ein hervorragendes Instrument". Zudem würden Unternehmen und Jugendliche jetzt Ausbildungsverträge abschließen, die sie in vergangenen Jahren einige Wochen früher unterzeichnet hätten. Auch die ab 1. August zu beantragenden Prämien für ein hohes Ausbildungsengagement könnten zusätzlich motivierend wirken.

Laut der Befragung der Bertelsmann-Stiftung finden 61 Prozent der Jugendlichen, dass sich die Ausbildungschancen durch Corona verschlechtert haben. Bezogen auf ein Studium teilen weniger als ein Viertel (23 Prozent) der Befragten diese Befürchtung, wie eine repräsentative Befragung von iconkids & youth im Auftrag der Stiftung ergab. Die Hälfte der Befragten sei der Auffassung, dass die Politik wenig bis gar nichts für Ausbildungsplatzsuchende tut.

